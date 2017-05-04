Фраза «Идём на таран!» стала девизом сборной России на ЧМ-2017

Фраза «Идём на таран!» стала девизом сборной России по хоккею, под которым она будет играть на чемпионате мира 2017 года.

Игроки и персонал команды получили специальные футболки со слоганом на груди и самолётом, идущим на таран, на спине.

Мировое первенство пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России сыграет в Кёльне в одной группе с США, Швецией, Словакией, Германией, Латвией, Данией и Италией. Первый матч наша команда проведёт со шведами 5 мая, начало — в 17:15 мск.

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Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.

Видео доступно в официальном аккаунте ФХР в YouTube.