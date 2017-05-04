Салливан: Кросби восстанавливается, но мы не заглядываем вперёд

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал восстановление нападающего Сидни Кросби после сотрясения мозга.

«Сид сегодня утром катался, идёт процесс восстановления. Больше ничего сказать не могу. Сможет ли он сыграть в пятом матче? Мы не заглядываем вперёд», — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.

Капитан «пингвинов» получил травму в третьем матче полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» и пропустил четвёртую игру. «Питтсбург» ведёт в серии со счётом 3-1.