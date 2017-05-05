Виньо: у «Рейнджерс» четыре играющих звена

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо прокомментировал победу над «Оттавой Сенаторз» (4:1, 2-2) в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

«У нас четыре играющих звена. Сегодня у нас «выстрелила» тройка Линдберга. Пару раз они замечательно сыграли. Если команде нужна победа, все игроки должны внести свой вклад. Сегодня именно так и было.

Холден очень хорошо сыграл, когда был забит первый гол. Мы воспользовались одним из шансов, когда смогли создать момент с численным перевесом. У нас было ещё несколько таких атак, но мы не смогли забить», – цитирует Виньо официальный сайт НХЛ.