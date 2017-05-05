Андерсон: «Рейнджерс» придушили «Оттаву»

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4) в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (2-2). В настоящее время счёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги равный — 2-2.

«Иногда надо отдать должное сопернику. У них хорошие игроки, хорошая команда. Они нас придушили. Нам надо исправить ошибки и двигаться дальше. Надо как следует подготовиться к следующей игре», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.