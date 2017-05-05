Сорокин, Науменков, Любимов, Ничушкин участвовали в утренней раскатке сборной

Вратари Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, а также нападающие Роман Любимов, Валерий Ничушкин и защитник Михаил Науменков приняли участие в утренней раскатке сборной России накануне первом матча со шведами на чемпионате мира. Предполагается, что эти хоккеисты не примут участия в первой встрече. Из тренеров с игроками занимались Харийс Витолиньш, Рашит Давыдов и Илья Воробьёв.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг вышел на лёд вместе с хоккеистами и тренерами.

Матч Швеция — Россия состоится 5 мая. Начало — 17.15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Швеция — Россия.

Не надо держать место для Овечкина! Какой будет заявка сборной России? Со Швецией из 28 игроков сборной России сыграет только 21. Кто попадёт в первоначальную заявку и оставят ли место для Овечкина?