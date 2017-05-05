Первый канал покажет все матчи сборной России в прямом эфире в Интернете

В рамках спецпроекта на сайте Первого канала все матчи с участием российских хоккеистов на стартующем 5 мая во Франции и Германии чемпионате мира будут транслироваться в прямом эфире онлайн — https://www.1tv.ru/hockey2017
Игры в группе А:
Швеция – Россия, 5 мая в 17:15
Италия – Россия, 7 мая в 13:15
Германия – Россия, 8 мая в 17:15
Россия – Дания, 11 мая в 17:15
Россия – Словакия, 13 мая в 17:15
Россия – Латвия, 15 мая в 21:15
Россия – США, 16 мая в 17:15.
Также Первый будет в режиме онлайн транслировать четвертьфинал, полуфинал (с участием России в случае её выхода в плей-офф) и финальную игру чемпионата. Комментаторы: Андрей Голованов, Александр Кузмак. В рамках сотрудничества Первого канала с «Яндекс» трансляции всех матчей сборной России будут также доступны на главной странице сервиса.
По окончании каждой трансляции на странице спецпроекта будет представлен обзор игры, а болельщики, которые не имели возможности увидеть матч в прямом эфире, смогут посмотреть его в любое удобное для них время.