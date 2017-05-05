Швеция – Россия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15

5 мая в Кёльне, на стадионе «Ланксесс-Арена», в рамках чемпионата мира — 2017 состоится матч сборных Швеции и России. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени.

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция – Россия.



Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России проведёт матчи первого этапа на «Ланксесс-Арене», вмещающей 18,5 тыс. зрителей. Эта арена была построена в 1998 году, и на ней проходили матчи чемпионата мира 2010 года, где россияне под руководством Вячеслава Быкова уступили в финале чехам.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.