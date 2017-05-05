Нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо стал автором первого гола на ЧМ-2017

Нападающий Себастьян Ахо стал автором первой заброшенной шайбы на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Это случилось в стартовом поединке в группе В между сборными Финляндии и Беларуси.

Ахо с передачи нападающего Валттери Фильппулы открыл счёт на исходе третьей минуты игры. Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу сборной Финляндии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мировое первенство стартовало в Париже и Кёльне и продлится до 21 мая. В группе А стартовый матч проводят сборные России и Швеции.

ЧМ-2017. Сборная Финляндии. «Зажгут» ли Ахо и Пульюярви без Лайне? В прошлом году сборная Финляндии играла в финале ЧМ. Ахо и Пульюярви попробуют помочь команде повторить этот результат.

Россия проигрывает Швеции в первом матче на ЧМ-2017! LIVE Сборная России сыграет стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.

Видео гола Ахо доступно в официальном аккаунте «Каролины Харрикейнз» в «Твиттере».