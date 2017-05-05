Шипачёв: на арене жарко, лёд недавно залили, но второй период так играть нельзя

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от победы над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
«Хорошо, что выиграли, пришло много зрителей. На арене жарко, лёд такой, надо привыкнуть к нему. Видимо, лёд недавно залили. Думаю, по ходу турнира всё наладится. Сегодня ничего не меняли, просто вышли делать свою работу. Хорошо потом вкатились. Но второй период так играть нельзя, всего четыре броска нанесли. Тренеры во втором перерыве сказали больше бросать, моменты были неплохие, но волнение, может быть, помешало нам. Победа по буллитам — это нормально? Первая игра, думаю, неплохо», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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