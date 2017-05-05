Панарин: России нужен хороший пас, а не бросать гранату и идти в стык

Нападающий сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею (2:1 Б) и свой буллит.

«Особо свой буллит не планировал. Смотрю, вроде всё закрыто у вратаря. Я бросил, и в итоге засосало. По ходу матча мне попали клюшкой по рукам, но я отбросил приложенный лёд, было не до него. Отбросил на эмоциях, а потом сам попросил. Не скажу, что швед бил меня специально, просто попал по пальцам, неприятно. Прямо в момент броска получилось.

Шведы начали жёстко? Постеснялись мы немножко, нам надо было самим так начинать. Мы ещё с ними встретимся! Конечно, Швеция будет претендентом на медали.

Нужно больше играть с шайбой, меньше обороняться. Всё просто. Защита либо нападение. Зоны большие, надо удерживать. Мы шайбу отдаём, а потом гоняемся за ней. Шведы мастеровитые. Не заброс, а хороший пас. А мы гранату бросаем, идём в стык. Что партнёр может сделать в такой ситуации?

Посмотрели со сборной фильм «Хозяин морей». Показался долгим, но неплохо. Не могу сказать, что я взорвался после него, но получил положительные эмоции. Я думаю, это помогло. Я бы, может, сериал «Бригада» поставил. Последнюю серию, развязку», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.