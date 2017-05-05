МИД Беларуси не считает инцидент с обыском сборной в Париже исчерпанным

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик не считает исчерпанным инцидент, который произошёл в Париже с хоккеистами сборной. По его словам, белорусская сторона ждёт извинений в связи с недопустимым обращением с белорусскими спортсменами. Ранее посольство Франции выступило с официальным заявлением по поводу инцидента.

«Белорусская сторона не удовлетворена представленными французской стороной разъяснениями. Переданная нота является в лучшем случае формальной отпиской, не содержащей, кроме деклараций общего характера, никакой информации, которая бы содержательно обосновывала действия французских властей.

Отношение французской стороны к белорусской сборной и к официальному протесту МИД Беларуси не может быть охарактеризовано иначе, нежели пренебрежительное и избирательное. Принципиально не согласны с безапелляционной попыткой заявить о том, что всё, что совершают власти Франции, априори соответствует правилам международной этики в спорте и нормам поведения страны, принимающей у себя чемпионат мира.

Досмотр, учинённый властями Франции в отношении белорусской команды, продемонстрировал полное отсутствие каких-либо запрещённых препаратов. Таким образом, доказана полная безосновательность самой проверки, тем более в публичной форме и при демонстративном присутствии средств силового воздействия на членов сборной нашей страны.

В данных условиях белорусская сторона не может считать ответ французской стороны на протест МИД Беларуси приемлемым, а сам инцидент исчерпанным. Ожидаем от французской стороны извинений в связи с недопустимым обращением с белорусскими спортсменами", — приводятся слова Мирончика на официальном сайте министерства.