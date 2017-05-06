Штурм: Грайсс совершил много прекрасных сейвов и оставил нас в игре

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал победу над США (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Мы рады выиграть в первом матче на чемпионате мира, при полных трибунах. Германия играла с хорошей командой. Наш вратарь Томас Грайсс совершил много прекрасных спасений, оставил нас в игре. В третьем периоде ребята начали уставать, но в нужный момент смогли собраться и забить важную шайбу в большинстве. Готовимся к встрече со Швецией, будем стараться добиваться максимального результата. Понимаем, что сделать это будет непросто», — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.