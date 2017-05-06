«Кузня» заключила однолетний контракт с Фроловым

Новокузнецкий «Металлург» заключил контракт с 34-летним нападающим Александром Фроловым, сообщается на официальном сайте клуба. Срок действия контракта — 1 год.

В минувшем сезоне Фролов выступал за «Торпедо». В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 34 матча и набрал 17 (7+10) очков. Также на его счету 2 матча и 1 гол в Кубке Гагарина.

«Металлург» по итогам минувшего сезона занял последнее место в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Кузня» не будет подписывать новые контракты с защитниками Михаилом Куклевым, Станиславом Калашниковым, Александром Титовым и нападающим Фёдором Полищуком.