«Кузню» покинули Куклев, Полищук, Комаристый, Титов и Калашников

Новокузнецкий «Металлург» не будет подписывать новые контракты с защитниками Михаилом Куклевым, Станиславом Калашниковым, Александром Титовым и нападающим Фёдором Полищуком. Эти игроки покинули «Металлург».

Нападающий Александр Комаристый, получивший статус свободного агента, принял решение продолжить карьеру в составе другого клуба.

Нападающие, являющиеся воспитанниками новокузнецкой школы хоккея — Денис Дюрягин, Александр Креган и Станислав Бутузов, получат возможность подписать просмотровые контракты с «Металлургом» и побороться за место в основном составе.