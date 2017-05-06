Шалунов: спасибо болельщикам «Сибири», но иногда путям нужно разойтись

Нападающий Максим Шалунов после своего перехода из «Сибири» в ЦСКА написал в «Инстаграме» обращение к новосибирским болельщикам.



«Сезон окончен давно, а мне всё не хотелось прощаться, потому что за три этих года этот город стал для меня родным. Хочется сказать большое человеческое спасибо лучшим болельщикам в КХЛ, которые верили и поддерживали нашу команду до конца. Я буду приезжать в этот город всегда с самыми тёплыми воспоминаниями, к сожалению, иногда путям приходится разойтись. Но Земля круглая, ещё увидимся! И это факт!» — написал хоккеист.