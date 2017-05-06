«Анахайм» победил «Эдмонтон», отыграв три шайбы за последние четыре минуты

«Анахайм Дакс» одержал победу в пятом матче серии плей-офф второго раунда серии плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз», матч завершился со счётом 4:3 ОТ. Общий счёт в серии стал 3-2 в пользу «уток».



К 33-й минуте встречи «нефтяники» выигрывали в три шайбы благодаря усилиям Леона Драйзайтля, Коннора Макдэвида и Дрейка Кажулы. За четыре минуты до конца основного времени «Анахайм» снял вратаря и сумел отыграться, забитые голы записали на свой счёт Райан Гецлаф, Кэм Фаулер и Рикард Раккелль. Во втором овертайме Кори Перри принёс победу «Дакс».

Чудо в НХЛ: проигрывать 0:3 и забить 3 гола за 3 минуты с пустыми воротами «Анахайм» спас матч с 0:3 за четыре минуты до конца основного времени, а затем вырвал победу у «Эдмонтона» во втором овертайме.