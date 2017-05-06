Хиллер: пара лёгких голов дала Швейцарии обманчивое чувство уверенности

Вратарь сборной Швейцарии Йонас Хиллер прокомментировал победу над Словенией на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Швейцарцы вели со счётом 4:0, но позволили словенцам отыграться и победили лишь по буллитам со счётом 5:4.

«В начале было слишком просто. Мы забили пару лёгких шайб, которые дали нам обманчивое чувство уверенности. На этом уровне, если ты расслабляешься хотя бы на пять процентов, а другая команда начинает играть на пять процентом лучше, этого достаточно, чтобы развернуть игру в другую сторону.

В первом периоде мы создали много опасных моментов, в отличие от остального времени матча. Почти весь третий период мы провели в меньшинстве, такое не может пойти на пользу», — приводит слова Хиллера официальный сайт турнира.