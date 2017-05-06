Решение об участии Кросби в матче с «Вашингтоном» будет принято перед игрой

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что решение об участии нападающего Сидни Кросби в пятом матче полуфинала Восточной конференции будет принято перед игрой. Капитан «пингвинов» получил сотрясение мозга в третьем матче серии и пропустил четвёртую встречу. «Питтсбург» ведёт в серии со счётом 3-1.

«Решение об участии Сида в матче будет принято перед игрой. Он хорошо себя чувствовал в последние дни. Его статус пока не изменился. То же самое касается и Конора», — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.