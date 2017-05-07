Шюц: в 2010 году на ЧМ в Кёльне громче кричали «шайбу-шайбу», чем немецкие песни

Нападающий сборной Германии Феликс Шюц прокомментировал поражение во втором матче на чемпионате мира — 2017 от Швеции (2:7).

«В первых двух периодах мы показали хорошую игру, затем мы потеряли преимущество, пропустили. Начали играть в открытый хоккей, а это очень было опасно делать со шведами.

Не стоит держать в голове счёт 2:7 и придавать ему значение. Как я сказал, мы хорошо сыграли в начале. Допустили несколько ошибок. Что касается следующего матча со сборной России, но российских фанатов будет также много как и шведских. На арене будет аншлаг и атмосфера будет невероятной. В Кёльне живёт много россиян, на все матчи России проданы билеты. Помню, что в 2010 году, когда мы играли с россиянами в полуфинале, на арене громче и чаще кричали «шайбу-шайбу, чем немецкие песни.

Из российской сборной знаю несколько ребят, с кем играл. Выделил бы Панарина, он, возможно, не знает меня. Матч в понедельник будет хорошим тестом для Германии», — передаёт слова Шюца корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.