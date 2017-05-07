Зайденберг: Россия обладает большим мастерством, будем надеяться на удачу

Капитан сборной Германии Деннис Зайденберг прокомментировал поражение от Швеции (2:7) на чемпионате мира — 2017 и поделился ожиданиями от матча с Россией.

«Мы провели достойный первый период. Смогли отыграть после того, как соперник открыл счёт. Сами много создавали. А начиная со второго периода, обменявшись голами в большинстве, стали позволять сопернику слишком многое. Оставляли открытыми зоны, не страховали вратаря. Нужно больше концентрации, но нам её не хватило. Повторюсь, проблема в постоянных ошибках и неправильном выборе позиции. Начиная со счёта 2:3 наша игра совершенно разладилась.

Следующая игра у нас с Россией. Важна ли она? Для нас важны все матчи, а не только игра с Россией. Российская команда обладает большим мастерством. Мы понимаем, что будет очень тяжело играть с этой командой. Будем надеяться на хорошую реализацию и удачу», — передаёт слова Зайденберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2017 Россия начнёт турнир с серьёзной проверки, Канада и Финляндия вспомнят прошлогодний финал, а США и Швеция сыграют впервые за шесть лет.