Черри: не могу поверить — судьи не увидели атаку вратаря при 3 голе «Анахайма»

Хоккейный эксперт Дон Черри высказался о решении судей, засчитавших гол Рикарда Ракелля в матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли между «Анахайм Дакс» и «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 2ОТ), который позволил «уткам» перевести игру в овертайм. «Эдмонтон» использовал возможность запросить тренерский видеопросмотр, но судьи сочли, что Райан Кеслер не нарушал правил. Калифорнийская команда отыграла три гола менее чем за три с половиной минуты до конца матча.

«Не могу поверить, что они не увидели там атаку вратаря. Я не знаю, как они дальше будут судить после этого. Вообще, сейчас всё слишком запутанно. Я считаю, что в таких моментах решение должен принимать кто-то один. Пусть будет один парень, который скажет «да» или «нет». Если он окажется паршивцем, то вся ответственность будет на нём», – заявил Черри.

Видео спорного гола доступно на официальном канале Sportsnet на Youtube