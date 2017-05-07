ЧМ-2017: сборная Словакии дозаявила форвардов Матоушека и Зиго

Сборная Словакии включила в свою заявку на чемпионат мира по хоккею-2017 нападающих Томаша Матоушека и Томаша Зиго, информирует официальный «твиттер» Международной федерации хоккея.



24-летний Матоушек в прошедшем сезоне выступал за словацкую «Банску Быстрицу», за которую сыграл 52 матча, в которых набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности "+6" и 52 минутах штрафа.



25-летний Зиго сезон-2016/17 начинал в братиславском «Словане», где в 29 встречах набрал 8 (4+4) результативных баллов. Позже выступал за «Банску Быстрицу».