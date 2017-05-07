Франция — Финляндия: невероятный сейв вратаря французов Арди

В матче чемпионата мира по хоккею—2017 между сборными Франции и Финляндии вратарь французов Флориан Арди сделал великолепный сейв после броска финского форварда Оскара Осалы.



Лучшим игроком французской сборной в этом был признан форвард Пьер-Эдуар Белльмар. Хоккеист не забрал награду себе, а отдал вратарю Арди, который отразил в этом матче 42 из 43 бросков по своим воротам.



Сборная Финляндии впервые в своей истории проиграла французской национальной команде.



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