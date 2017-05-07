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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ЧМ-2017: Швейцария переиграла Норвегию, Дженони оформил сухой матч

7 мая 2017, воскресенье. 23:39. Хоккей

На чемпионате мира по хоккею–2017 сборная Швейцарии уверенно обыграла команду Норвегии, встреча завершилась со счётом 3:0. 

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Рето Шеппи, Коди Элмонд и Пиус Зутер. Сухой матч оформил швейцарский вратарь Леонардо Дженони.

В других матчах сегодняшнего игрового дня сборная России разгромила с рекордным счётом сборную Италии – 10:1, команда Канады одержала уверенную победу над Словенией – 7:2, сборная США легко сломила сопротивление Дании, победив со счётом 7:2, а страна-хозяйка Франция преподнесла главный сюрприз, обыграв сборную Финляндии со счётом 5:1.

ЧМ-2017
07 мая 2017, воскресенье. 21:15 МСК
Норвегия
0 : 3 0:0, 0:2, 0:1
Швейцария
0:1 – Шеппи (Лёффель, Элмонд) – 32:04 (5x5), 0:2 – Элмонд (Рюфенахт, Унтерзандер) – 34:00 (5x5), 0:3 – Зутер (Элмонд, Амбюль) – 49:37 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Норвегии — Хоккей Сборная Швейцарии — Хоккей
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