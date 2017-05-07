ЧМ-2017: Швейцария переиграла Норвегию, Дженони оформил сухой матч

На чемпионате мира по хоккею–2017 сборная Швейцарии уверенно обыграла команду Норвегии, встреча завершилась со счётом 3:0.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Рето Шеппи, Коди Элмонд и Пиус Зутер. Сухой матч оформил швейцарский вратарь Леонардо Дженони.



В других матчах сегодняшнего игрового дня сборная России разгромила с рекордным счётом сборную Италии – 10:1, команда Канады одержала уверенную победу над Словенией – 7:2, сборная США легко сломила сопротивление Дании, победив со счётом 7:2, а страна-хозяйка Франция преподнесла главный сюрприз, обыграв сборную Финляндии со счётом 5:1.