Ринне: ещё ни разу «Нэшвилл» не поднимался так высоко

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне поделился эмоциями от выхода своей команды в финал Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Команда впервые в своей истории прошла так далеко в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Сейчас это главная победа. Ещё ни разу мы не поднимались так высоко. Замечательное чувство, но нам предстоит ещё много работы. В третьем раунде будет только четыре команды. Понимаем, что всё в наших руках, и это приятное ощущение. Ради этого мы играем. И сейчас я счастлив», – цитирует Ринне официальный сайт НХЛ.

«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» в шестом матче и вышел в финал конференции