Карлайл: у «Анахайма» всё пошло не так

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл прокомментировал разгромное поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (1:7) в шестом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в текущем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги предстоит седьмой матч серии. Тренер отметил реализацию моментов у соперника.

«Что пошло не так? Всё. Они реализовали первые три голевых момента. Мы уже не смогли прийти в себя после этого. Шайба не держалась», – передаёт слова тренера калифорнийской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.