Я. Карлссон: каждый датчанин хотел бы сыграть на домашнем ЧМ

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон поделился ожиданиями от ЧМ-2018. Турнир пройдёт в Дании.

«У нас есть игроки НХЛ, но я пока не знаю, кто будет играть из них на чемпионате мира в следующем году. Как вы знаете, у нас там постоянно играет 7 человек, и от того, кто из них попадет в плей-офф, а кто нет, зависит, как будет играть наша команда. Но одно я знаю: каждый датчанин хотел бы сыграть на домашнем чемпионате мира.

Да, над нами не довлеет угроза вылета, но мы хотим сейчас показать хороший хоккей, выигрывать матчи и зарабатывать очки. Я всегда стараюсь сделать всё возможное для того, чтобы у нас была хорошая команда, но сейчас нас преследует неудача. У нас травмированы два защитника, только один игрок из НХЛ.

Кирилл Старков? Он не играл год из-за травмы, поэтому его здесь нет. Посмотрим, каким он будет осенью. В Москве он был в очень хорошей форме», – цитирует тренера ТАСС.