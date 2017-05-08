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На матче ЧМ-2017 Россия — Германия ожидается аншлаг

8 мая 2017, понедельник. 15:41. Хоккей

На матч чемпионата мира—2017 между национальными сборными России и Германии все билеты проданы, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Ланксесс-Арена» вмещает 18 500 зрителей. Встреча российской командой с хозяевами турнира начнётся в 17:15 мск.

Действующие бронзовые призёры россияне успели провести два матча — 5 мая переиграли шведов (2:1 ШБ) и 7 мая одержали самую крупную победу над сборной Италии за всю историю матчей между командами (10:1).

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Германия — Россия.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Хоккей Сборная России — Хоккей ЧМ-2017
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