На матче ЧМ-2017 Россия — Германия ожидается аншлаг

На матч чемпионата мира—2017 между национальными сборными России и Германии все билеты проданы, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Ланксесс-Арена» вмещает 18 500 зрителей. Встреча российской командой с хозяевами турнира начнётся в 17:15 мск.

Действующие бронзовые призёры россияне успели провести два матча — 5 мая переиграли шведов (2:1 ШБ) и 7 мая одержали самую крупную победу над сборной Италии за всю историю матчей между командами (10:1).

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Германия — Россия.

Кожевников: вызывать Тарасенко в сборную не нужно, нам надо готовиться к ОИ

Тики-така «шипачёвцев» и шоу Кучерова. Оценки сборной России Кучеров набрал 4 очка с Италией, но остался недоволен собой, а звено Шипачёва блистало только в большинстве – в оценках сборной России.