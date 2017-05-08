Сборная Российской Федерации выиграла два матча на групповом этапе чемпионата мира 2017 года — у шведов по буллитам, у итальянцев разгромно. В настоящее время на «Чемпионате» взял старт новый опрос - «Кого из запасных нужно включить в заявку сборной России?».
Варианты ответа предложены следующие:
— Валерий Ничушкин;
— Кирилл Капризов;
— Михаил Науменков;
Проголосовать, кого из запасных нужно включить в заявку сборной России, можно и здесь.
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