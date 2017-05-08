Сборная Российской Федерации выиграла два матча на групповом этапе чемпионата мира 2017 года — у шведов по буллитам, у итальянцев разгромно. В настоящее время на «Чемпионате» взял старт новый опрос - «Кого из запасных нужно включить в заявку сборной России?».

Варианты ответа предложены следующие:

— Валерий Ничушкин;

— Кирилл Капризов;

— Андрей Светлаков;

— Роман Любимов;

— Михаил Науменков;

— Алексей Береглазов.

Проголосовать, кого из запасных нужно включить в заявку сборной России, можно и здесь.

Овечкин, Макдэвид и ещё 13 звёзд НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ-2017 Если хотя бы половина из них приедет на чемпионат мира, турнир станет ещё круче.