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Сборная Канады дозаявила нападающего Шона Кутюрье на ЧМ-2017

8 мая 2017, понедельник. 17:13. Хоккей

Сборная Канады внесла в заявку на чемпионат мира по хоккею нападающего «Филадельфии Флайерз» Шона Кутюрье. Об этом сообщается в официальном «твиттере» ИИХФ.

Кутюрье в нынешнем сезоне провёл 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 34 (14 +20) очка. «Филадельфия» по итогам «регулярки» заняла 11-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Канадцы, играющие в группе В, стартовали на турнире с двух побед — над сборными Чехии (4:1) и Словении (7:2). 8 мая они сыграют с Беларусью, начало матча в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Беларусь — Канада.

Источник: IIHF Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Шон Кутюрье ЧМ-2017
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