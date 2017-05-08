Гусев: особой грубости со стороны сборной Германии не было. Обычный хоккей

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победный матч российской команды со сборной Германии (6:3) в рамках чемпионата мира по хоккею.

«Наше звено с Наместниковым и Кучеровым действовало неплохо, все партнёры знают наши комбинации. Конечно, три победы – это приятно, это придаёт уверенность, но нужно двигаться дальше. Я бы не сказал, что сборная Германии действовала грубо. Обычный хоккей, просто была пара неудачных моментов, после чего все завелись. Конечно, травма Мозякина – это негативный момент, но я его не видел. Интерес к игре сохранился даже при счёте 5:0, мы хотели показать свой лучший хоккей в каждом из периодов», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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