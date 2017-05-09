Кросби: «Питтсбург» должен играть так же отчаянно, как «Вашингтон»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от шестого матча полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-2 в серии) и прокомментировал травму защитника Тревора Дейли, который пропустит игру.

«Мы понимаем, что должны играть отчаянно. „Вашингтон“ — отчаянная команда, мы должны показать такой же настрой. Мы хотим быть лучше, чем в прошлом матче, и быть предельно мотивированными.

Травмы — это то, с чем мы боролись весь год. Ребята, которые выходили на замену, проделывали хорошую работу. Наша команда только сплачивается в таких ситуациях. Это реалии плей-офф, у нас в этом большой опыт, надеемся, он нам сегодня поможет», — приводятся слова Кросби на официальном сайте клуба.