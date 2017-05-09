Кросби: придется ехать в Вашингтон на седьмой матч, эту игру нужно забыть

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби подвёл итоги шестого матча серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Счёт в серии плей-офф 3-3, командам предстоит седьмой матч.

«Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо. Мы усложнили ситуацию для себя, потому что придется ехать в Вашингтон на седьмой матч. Так обстоят дела на данный момент. Нужно забыть этот матч как можно быстрее, начать с чистого листа. Но мы не можем рассчитывать на победу с такой игрой», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.