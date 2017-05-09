Холёс: Норвегия вела со счётом 3:0, а забитые голы придают энергии

Капитан сборной Норвегии Юнас Холёс прокомментировал победу над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (5:1).

«Нашим лучшим матчем была встреча с Францией. Со Швейцарией сыграли не так хорошо, но сегодня мы вели со счётом 3:0, и играть было легче. Когда забиваешь, это придаёт энергии», — приводятся слова Холёса на официальном сайте турнира.

После трёх сыгранных матчей норвежцы набрали шесть очков и занимают второе место в группе В. В активе словенцев одно очко, они идут на предпоследнем месте.