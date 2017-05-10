Пашков считает, что Шипачёв отказывается от ОИ во имя сомнительного «Вегаса»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об отъезде игроков из КХЛ в НХЛ в преддверии Олимпиады.

«Не могу понять мотивацию защитника Миронова, уезжающего в клуб-аутсайдер «Колорадо». Или диспетчера Шипачёва, который, по сути, отказывается от Олимпиады во имя сомнительного «Вегаса». А ведь перед его глазами примеры одноклубников по СКА — Плотникова или Тихонова, которые неудачно отправились в НХЛ и потеряли массу времени. И если Плотников уже оттаял, то Тихонов что-то совсем пропал. Хотя ещё недавно — в Минске-2014 — играл на уровне Овечкина.

Шипачёв на пике формы, играет умно, интересно. Надеюсь, в Кёльне выложится и за чемпионат мира, и за Олимпиаду», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.