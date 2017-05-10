Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тарасенко: я чувствую себя неважно, потому что «Сент-Луис» проиграл

10 мая 2017, среда. 09:49. Хоккей

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал информацию о том, что в плей-офф НХЛ выходил на лёд с травмой.

«Говорить не о чем. Сейчас у всех есть травмы. У нас есть время, чтобы выздороветь и подготовиться к следующему сезону. Как я себя чувствую? Неважно, потому что мы проиграли.

Многие играют с травмами. Я видел, как многие ребята выходили на лёд с переломами и прочими подобными вещами. Это я имел в виду, когда говорил, что мы близки друг к другу. Мы все – одна семья, и нельзя просто сказать, что ты плохо себя чувствуешь и отказаться играть. Надо помогать команде и не думать о себе. Интересы команды превыше всего», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Генменеджер «Сент-Луиса»: я удивился, увидев сообщения об операции Тарасенко
Знарок: фол на Мозякине – это дисквалификация, а Тарасенко нужна операция
Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о травме Мозякина, операции Тарасенко и победе над немцами.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
Новости. Хоккей
10 мая 2017, среда
11:30 На предварительном этапе домашнего ЧМ датчане могут сыграть в Хернинге
11:20 «Сталкер» стал обладателем кубка Крутова Ночной лиги
11:19 «Нефтехимик» официально объявил о переходе защитника Шарипзянова
11:17 Третьяк: надо увеличить количество простых хоккейных площадок в РФ, готовимся
11:15 «Филадельфия» предложила экс-генменеджеру «Лос-Анджелеса» Ломбарди работу
11:10 Лучший снайпер «Зауралья» Никита Сироткин подписал контракт с «Металлургом» Мг
11:02 Быков: «Локомотив» — очень классная команда, другие клубы тоже могут «выстрелить
11:01 Прервут ли финны серию неудач? Как завершатся матчи шестого дня ЧМ
10:50 «Нью-Джерси» подписал контракт с защитником, полученным при обмене Калинина
10:46 Кросби сообщил, что к протоколу проверки на сотрясение не прибегали
10:29 Мартин Бродо больше не будет тренером вратарей «Сент-Луиса»
10:19 Степан: у «Оттавы» есть необходимая магия
10:09 Дам: во время игры с Россией сборная Дании попадёт в настоящий ад
10:06 Виньо: «Рейнджерс» могли выиграть
10:05 Малкин: «Питтсбург» выступает весьма серо и невзрачно, мало угрозы «Вашингтону»
10:05 Э. Карлссон: серия с «Рейнджерс» была очень тяжёлой, две игры «Оттава» провалила
10:00 Карлссон – первый защитник «Оттавы», забивший 2 победных гола в одном плей-офф
09:49 Тарасенко: я чувствую себя неважно, потому что «Сент-Луис» проиграл
09:45 Пашков считает, что Шипачёв отказывается от ОИ во имя сомнительного «Вегаса»
09:30 «Сан-Хосе» подписал контракт новичка с немецким нападающим
09:30 Пирсон: моя главная цель состояла в том, чтобы остаться в «Лос-Анджелесе»
09:16 Генменеджер «Сент-Луиса»: я удивился, увидев сообщения об операции Тарасенко
09:15 Пажо — рекордсмен «Оттавы» по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли
09:14 «Бостон»: Бержерон и Раск восстановятся к старту сезона-2017/18
09:12 Хагер: травма Мозякина? Понимаю, что был героем, а стал идиотом
09:00 «Оттава» – единственный за 20 лет клуб Канады, 3 раза выходивший в полуфинал КС
08:45 Пашков: Василевский тренеров, похоже, прогнул, забрал у них слишком многое
08:40 «Баффало» примет «Рейнджерс» в матче «Зимней классики — 2018»
05:25 «Лос-Анджелес» подписал 4-летний контракт с Пирсоном на $ 15 млн
05:08 «Оттава» выиграла серию у «Рейнджерс» и вышла в финал Восточной конференции
04:45 Генменеджер «Далласа»: Бишоп — элитный вратарь НХЛ
04:28 «Лос-Анджелес» обменял Бишопа в «Даллас» на пик четвёртого раунда драфта
01:01 Сакик: «Колорадо» ждёт большая перестройка, команда станет моложе
00:47 «Лос-Анджелес» обменял права на вратаря Бена Бишопа в «Даллас»
00:46 Я. Карлссон: Россия – лучшая команда мира, а Мозякин всё ещё опасен
00:45 Овитю: матчи Франции со Швейцарией — наше дерби, это особенная победа
00:32 Цигер: Словакия отыграла три гола, но удовлетворения нет
00:16 Регин: Дания не боится России, а уважает её, это будет проверка на прочность
00:09 Микуш: Словакия очень плохо сыграла первые два периода, не успевали за Данией
9 мая 2017, вторник
23:55 Гол и буллит С. Да Косты помогли Франции обыграть Швейцарию на ЧМ-2017
23:47 Словакия отыграла три шайбы в 3-м периоде, но уступила Дании по буллитам на ЧМ
23:40 Летестю: в седьмом матче «Эдмонтону» надо просто сыграть, не думая ни о чём
23:11 Лундквист: игрокам «Рейнджерс» помогает, когда они видят мой настрой
23:08 Форвард Германии Хагер, нанёсший травму Мозякину, дисквалифицирован на два матча
22:37 Буше: Фанёф играет важную роль в «Оттаве», но не хочет привлекать внимание
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого из запасных нужно включить в заявку сборной России?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+