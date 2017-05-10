Тарасенко: я чувствую себя неважно, потому что «Сент-Луис» проиграл

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал информацию о том, что в плей-офф НХЛ выходил на лёд с травмой.

«Говорить не о чем. Сейчас у всех есть травмы. У нас есть время, чтобы выздороветь и подготовиться к следующему сезону. Как я себя чувствую? Неважно, потому что мы проиграли.

Многие играют с травмами. Я видел, как многие ребята выходили на лёд с переломами и прочими подобными вещами. Это я имел в виду, когда говорил, что мы близки друг к другу. Мы все – одна семья, и нельзя просто сказать, что ты плохо себя чувствуешь и отказаться играть. Надо помогать команде и не думать о себе. Интересы команды превыше всего», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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