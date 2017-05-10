Кросби сообщил, что к протоколу проверки на сотрясение не прибегали

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, что доктор осмотрел его после контакта с бортом по ходу шестого матча серии плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5, 3-3). Наблюдатели за сотрясениями не сняли форварда с матча, поскольку не имели соответствующих полномочий.

«Кто бы ни врезался в борт подобным образом, он первым делом советуется с тренером и медиками. Так это делается. То, о чём сейчас говорят, – разница между осмотром у доктора и применением протокола проверки на сотрясение. Это две разные процедуры», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.