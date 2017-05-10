«Сталкер» стал обладателем кубка Крутова Ночной лиги

Московская команда «Сталкер» стала обладателем кубка Крутова Ночной лиги, розыгрыш которого состоялся в рамках шестого всероссийского фестиваля любительских команд в Сочи.

В финальной встрече, которая состоялась 10 мая на льду арены «Айсберг», «Сталкер» добился победы над «Скоростной Машиной» (Москва) со счётом 3:0. Ранее «Сталкер» проигрывал в финале и полуфинале предыдущих фестивалей.

«Сталкер» в качестве приза получил грант от Министерства спорта России на строительство крытого катка в своём городе.