СКА может построить новую арену недалеко от Московского парка Победы

Хоккейный клуб СКА рассматривает возможность строительства новой ледовой арены, рассчитанной на 20 тыс. зрителей, в непосредственной близости от Московского парка Победы.

10 мая на заседании правительства Петербурга принято решение о предоставлении ХК СКА земельного участка по адресу: проспект Юрия Гагарина, уч. 53. Площадь участка составляет 33,5 тыс. квадратных метров. На этом месте по предварительному проекту будут построены две ледовые арены (с трибунами на две тысячи человек и без трибун) и другая сопутствующая инфраструктура. При этом 20-тысячный стадион планируется возвести на смежном участке. На сегодняшний день проект находится в начальной стадии разработки, объём инвестиций и сроки строительства станут известны позднее.

В настоящее время для проведения хоккейных матчей СКА арендует Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Максимальная вместимость комплекса составляет 12 300 зрителей.