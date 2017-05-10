Кросби: в эпизоде с ударом о борт всё произошло быстро, я неудачно упал

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, как ударился головой о борт во время шестого матча серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5, 3-3). Наблюдатели за сотрясениями не сняли форварда с матча, поскольку не имели соответствующих полномочий.



«Я шёл на ворота. Не знаю, наступил ли на я клюшку или задел кого-то. Всё произошло быстро, я споткнулся и неудачно упал, врезавшись в борт. Но всё нормально. Просто сбил дыхание немного», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.