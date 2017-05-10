Владимир Путин забросил шесть шайб в гала-матче Ночной лиги

Президент Российской федерации Владимир Путин забросил шесть шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги в рамках шестого Всероссийского фестиваля среди любительских команд, проходящего в Сочи.



Команда «Легенды хоккея» добилась победы со счётом 17:6 над «Сборной Ночной лиги», Путин выступал в одной тройке с Валерием Каменским и Павлом Буре, набрав в итоге 10 (6+4) результативных баллов. Перед началом встречи Путин и председатель совета легенд Ночной лиги Александр Якушев вручили кубок Крутова московской команде «Сталкер», ставшей победителем главного дивизиона фестиваля.

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