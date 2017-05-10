Блашилл: не знаю, сыграет ли Шмальц с Латвией, у него травма верхней части тела

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Данией (3:0) на чемпионате мира—2017.



«Нет сомнений, что сборная Италии сегодня сражалась. Для нас это был тяжёлый матч. Мы же показали хороший хоккей. Ребята забили довольно быстро, но остались в игре. В втором периоде забросили две шайбы. Мы стали лучше по сравнению с первой игрой. Наша игра действительно стала смотреться увереннее. Моя команда даёт всё меньше пространства сопернику. Ник Шмальц, надеюсь, будет готов к матчу с Латвией. Пока полностью не владею информацией о состоянии его здоровья. У него травма верхней части тела», — передаёт слова Блашилла корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

ЧМ-2017: сборная США уверенно обыграла команду Италии