Макдэвид: неважно, как «Эдмонтон» выиграл шестой матч, главное — победа

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями перед седьмым матчем серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (3-3). Шестую встречу «нефтяники» выиграли со счётом 7:1.



«Мы тоже знаем, что такое проигрывать с таким счётом. Мы проиграли четвёртый матч первого раунда со счётом 0:7, а потом выиграли два раза подряд. Это плей-офф, тут каждый матч — это отдельная история. Совсем неважно, как мы выиграли шестой матч. Важно, что мы его выиграли», — цитирует Макдэвида официальный сайт лиги.