«Анахайм» одержал волевую победу над «Эдмонтоном» и вышел в финал конференции

«Анахайм Дакс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:1 в решающем матче полуфинала Западной конференции и выиграл в серии — 4-3.

В первом периоде за «Эдмонтон» отличился Дрейк Каджула (4-я минута), во втором счёт сравнял Эндрю Кольяно (29, ассистенты — Райан Кеслер и Брэндон Монтур), а победную шайбу забросил Ник Ритчи (44, с передач Сами Ватанена и Кори Перри).

Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев отыграл с показателем полезности "-1" и нанёс 1 бросок.

В финале Западной конференции «Анахайм» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», который во втором раунде переиграл «Сент-Луис Блюз». Первая игра серии «Анахайм» — «Нэшвилл» состоится 15 мая.

Победный гол Ритчи можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».