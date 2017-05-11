Крис Ли: думаю не о завершении карьеры, а о возможности подписать контракт в НХЛ

Защитник сборной Канады Крис Ли рассказал, что задумывается не о том, чтобы завершить карьеру, а о получении контракта в Национальной хоккейной лиге.



«У меня даже мысли нет о завершении карьеры, это точно могу сказать. Более того, я думаю, что участие в чемпионате мира поможет мне открыть некоторые двери, и, возможно, у меня появятся варианты в НХЛ. Вот о чём я думаю. В любом случае вы сами понимаете, что спешить мне некуда, уже после чемпионата мира спокойно обдумаю все варианты», — приводит слова Ли «Р-Спорт».