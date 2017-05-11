Кузнецов и Орлов присоединятся к сборной России в ближайшее время

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг после победы в матче группового этапа над Данией на чемпионате мира—2017 прокомментировал вызов в сборную России игроков «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

«Когда приедут? Скоро, к концу группового этапа Кузнецов и Орлов присоединятся к команде», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

«Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:2 в решающем матче полуфинальной серии Восточной конференции и проиграл в серии 3-4.

Овечкин провалил главный матч в карьере и освободился для ЧМ. Как это было «Вашингтон» и «Питтсбург» провели седьмой матч серии. Команда Александра Овечкина снова вылетела из борьбы за кубок Стэнли.

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