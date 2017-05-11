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Гол Коваржа в ОТ принёс сборной Чехии победу над Норвегией на ЧМ-2017

11 мая 2017, четверг. 19:46. Хоккей

Сборная Чехии одержала победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась в дополнительное время со счётом 1:0.

В основное время команды не смогли поразить ворота соперника, а в овертайме нападающий Ян Коварж принёс победу чешской команде.

Сборные Чехии и Норвегии имеют в активе по семь очков, но по дополнительным показателям чехи располагаются на третьем месте в группе В, а норвежцы — на пятом.

ЧМ-2017
11 мая 2017, четверг. 17:15 МСК
Чехия
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Норвегия
1:0 – Коварж (Пастрняк, Ержабек) – 61:25 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Норвегии — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей ЧМ-2017
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