Гол Коваржа в ОТ принёс сборной Чехии победу над Норвегией на ЧМ-2017

Сборная Чехии одержала победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась в дополнительное время со счётом 1:0.

В основное время команды не смогли поразить ворота соперника, а в овертайме нападающий Ян Коварж принёс победу чешской команде.

Сборные Чехии и Норвегии имеют в активе по семь очков, но по дополнительным показателям чехи располагаются на третьем месте в группе В, а норвежцы — на пятом.