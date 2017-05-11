Игроки «Рейнджерс» Шей и Хейз сыграют за сборную США на ЧМ-2017

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэди Шей и нападающий Кевин Хейз сыграют за сборную США на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

23-летний Шей провёл в регулярном чемпионате 80 матчей, набрав 39 (5+34) очков. В 12 играх плей-офф на его счету 5 (4+1) результативных баллов.

25-летний Хейз в 76 встречах «регулярки» отметился 49 (17+32) очками, в 12 матчах плей-офф сделал три голевых передачи.

Американцы идут на втором месте в группе А, после четырёх матчей набрав девять очков.