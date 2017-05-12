Крис Ли — третий по игровому времени в составе сборной Канады в матче с Францией

Защитник сборной Канады Крис Ли стал третьм по игровому времени в своей команде в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с Францией.

Больше всех времени на площадке провёл защитник Джейсон Демерс — 22 минуты 56 секунд. Вторым стал Марк-Эдуар Власич, сыгравший 22 минуты и 35 секунд и забивший победный гол. Крис Ли провёл на льду 20 минут 7 секунд и отметился голевой передачей.

Канадцы одержали над французами волевую победу со счётом 3:2 и продолжают лидировать в группе В, имея в активе 12 очков после четырёх матчей.