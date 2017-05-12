Назаров: Ро станет третьим бомбардиром-«энерджайзером» в «Нефтехимике»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о трансферной работе клуба.

«Убеждён, что, если бы не чемпионат мира в Кёльне и Париже, ещё больший ажиотаж вызвал бы недавний переход из фарм-клуба «Лос-Анджелеса» в «Нефтехимик» защитника серебряной молодёжной сборной России 2016 года Дамира Шарипзянова. Сегодня, когда хоккейная дорога между Россией и Северной Америкой местами становится односторонней, «Нефтехимику» удалось вернуть талантливого воспитанника, да ещё в олимпийский сезон. Это говорит о том, что вся вертикаль ПАО «Нижнекамскнефтехим» работает в правильном направлении, эффективно. Очень перспективной выглядит молодёжная и именно нижнекамская пара Шарипзянов — Камиль Фазылзянов.

Готов представить нашим болельщикам и новую пару вратарей Илья Ежов — Андрей Макаров. На мой взгляд, в ней просматривается отличный баланс — опытный голкипер Ежов, многое уже доказавший, в том числе в СКА, и перспективный Макаров, выдавший очень неплохой дебютный сезон с «Куньлунем».

Ро? Он в прошлом чемпионате в 60 матчах за «Куньлунь» забросил 20 шайб, он прирождённый снайпер. У нас уже есть интересные бомбардиры-«энерджайзеры» — Секстон и Порядин, Ро, похоже, станет третьим. Думаю, с его приходом атака «Нефтехимика» станет ещё более быстрой и агрессивной. Учитывая отказ НХЛ ехать в Южную Корею, наши игроки получают дополнительные олимпийские шансы. Совсем не удивлюсь, если Ежов и Ро — возможно, в дуэте с Секстоном — поедут на Игры-2018.

Селекционная работа у нас не останавливается — естественно, с учётом финансовых возможностей клуба и решений высшего руководства. Вместе с директором «Нефтехимика» Раилем Якуповым в правильное время обо всём обязательно проинформируем», — цитирует Назарова Russia-Hockey.